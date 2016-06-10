За два дня в Средиземном море спасены около 3 тысяч беженцев

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные береговой охраны Италии.

В частности, береговая охрана Италии координировалf спасение мигрантов из 15 разных лодок в четверг, 9 июня. В результате этого было спасено 1 950 человек.

Еще два тела мигрантов были найдены в одноq из резиновых лодок, которая дрейфовала Средиземным морем.

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Также, около 1100 мигрантов были спасены из нескольких лодок в среду. Береговая охрана не имела информации о национальности мигрантов.

Сообщается, что с начала года в страну прибыли примерно 50 000 мигрантов, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц предлагает Евросоюзу использовать австралийский опыт перекрытия морских путей нелегальной миграции: останавливать и отправлять лодки с мигрантами обратно в страны, откуда они прибывают.