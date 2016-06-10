В Кремле не комментируют слова посла РФ в Беларуси о развертывании военной базы в Брянской области против Украины

Об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

«Я не исключаю, что что-то вырвано из контекста. Я не видел полного текста этого заявления, поэтому не хотел бы комментировать. Потом, это заявление посла – это больше относится к сфере ведения МИД», - сказал Песков.

При этом он порекомендовал обратиться за дополнительным комментарием в МИД России.

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Как сообщал УНИАН 9 июня посол РФ в Беларуси Александр Суриков заявляет, что российская военная база в Клинцах Брянской области нужна, так как «радикализм в Украине начинает подниматься». «Я так понимаю, что у нас, как бы, не получается с Минскими договоренностями, и там радикализм в Украине опять начинает подниматься. Там за чертой "Правого сектора" новые формируются силы, "сверхправые", более радикальные...», - уверен Суриков.

По его мнению, в Украине «опять начинает возобладать точка войны». «Мы как бы не очень бы хотели, чтобы она возобладала, возобладает. То нам возможно будет ее на границах с Россией остановить. Вот только и всего. Превентивные вещи», - пояснил Суриков.

Он добавил, что российская сторона опасается, чтобы конфликт с Украиной не пошел дальше. «Хоть она, может, и слабее России, я ее воинский потенциал не измеряю, но меры превентивные», - сказал Суриков.

2 июня Песков назвал постановку вопроса об усилении группировки российских вооруженных сил на границе с Беларусью «абсурдной», ему об этом ничего неизвестно.

«Мне об этом ничего неизвестно, но, знаете, говорить об усилении какой-то группировки на границе с Белоруссией - это было бы, наверное, сильным преувеличением. Наверняка мои коллеги в Министерстве обороны смогут объяснить вам передвижения тех или иных подразделений. Но сама постановка вопроса - усиление на границе с Белоруссией - мне кажется абсурдной», - сказал Песков.