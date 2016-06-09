Новая российская военная база возле Беларуси нужна для "защиты" от Украины - посол РФ (видео)

Об этом он сказал на пресс-конференции в Минске, видео которой представлено белорусским Европейским радио в видеохостинге Youtube.

"Я так понимаю, что у нас, как бы, не получается с Минскими договоренностями, и там радикализм в Украине опять начинает подниматься. Там за чертой "Правого сектора" новые формируются силы, "сверхправые", более радикальные...", - уверен Суриков.

По его мнению, в Украине "опять начинает возобладать точка войны".

Читайте такжеУ Путина "не знают" об усилении группировки российских войск на границе с Беларусью

"Мы как бы не очень бы хотели, чтобы она возобладала, возобладает. То нам возможно будет ее на границах с Россией остановить. Вот только и всего. Превентивные вещи", - пояснил Суриков.

Он добавил, что российская сторона опасается, чтобы конфликт с Украиной не пошел дальше. "Хоть она, может, и слабее России, я ее воинский потенциал не измеряю, но меры превентивные", - сказал Суриков.

Как сообщал УНИАН, по информации российских СМИ, Россия, по некоторым данным, стягивает войска к белорусской границе. Об этом сообщает группа волонтеров, которые занимались расследованиями о ситуации в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Вывод о переброске вооруженных сил сделан на основе анализа социальных сетей.

Из открытых источников специалисты выяснили, что в Брянской области должны в ближайшее время появиться два военных объекта. На днях в Клинцы из Екатеринбурга на постоянную дислокацию перевели 28-ю отдельную мотострелковую бригаду. Фотографии эшелонов с военной техникой выкладывали местные жители. Переброска должна завершиться к октябрю, утверждает портал InformNapalm.