В восточной части Стамбула рядом с военной базой произошел взрыв
17:30, 12 мая 2016Мир
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В Стамбуле произошел взрыв рядом с военной базой в районе Санджактепе.
REUTERS
Как сообщает турецкая редакция телеканала CNN, взорвался автомобиль начиненный взрывчаткой. По предварительной информации взрыв, произошел за пределами базы, передает Би-би-си.
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СМИ сообщили о пятерых пострадавших, информации о погибших нет.
В Турции в этом уже году произошло несколько террористических актов. По данным местных властей, взрывы в основном организовывали курдские радикалы или боевики экстремистской группировки "Исламское государство".
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