В восточной части Стамбула рядом с военной базой произошел взрыв

Как сообщает турецкая редакция телеканала CNN, взорвался автомобиль начиненный взрывчаткой. По предварительной информации взрыв, произошел за пределами базы, передает Би-би-си.

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СМИ сообщили о пятерых пострадавших, информации о погибших нет.

В Турции в этом уже году произошло несколько террористических актов. По данным местных властей, взрывы в основном организовывали курдские радикалы или боевики экстремистской группировки "Исламское государство".