В связи с терактом в Стамбуле арестованы четыре человека

Как сообщает Анадолу, согласно полученной информации, сотрудники Управления полиции Стамбула по борьбе с терроризмом, в рамках расследования теракта в районе Везнеджилер, задержала четверых человек.

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Подозреваемые доставлены в Управление полиции Стамбула.

Другие подробности пока не приводятся.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в квартале Баязыд возле автобуснойостановки произошел взрыв, в результате чего, по последним данным, погибло 11 человек. В настоящее время ответственность за взрыв пока никто не взял на себя, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за этим взрывом стоит Рабочая партия Курдистана.