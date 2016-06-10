Евросоюз в Дании теряет популярность - СМИ

Об этом сообщает 5 канал.

Опрос, что провели по заказу национального телеканала, свидетельствует об уменьшении популярности ЕС в Дании. В ноябре, например, участие страны в Союзе поддерживали больше половины граждан - 56 процентов.

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Такие настроения - также во Франции и Германии. По данным последнего опроса, проголосовать за выход из ЕС сейчас там готов каждый третий. А вот в Великобритании, которая первой заявила о невыгодности участия в ЕС и желании выйти из Европейского союза - наоборот, число сторонников такого решения падает.