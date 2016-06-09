Обама официально поддержал выдвижение Клинтон на пост президента США (видео)
21:47, 09 июня 2016Мир
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Президент США Барак Обама поддержал на выборах экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая обеспечила себе выдвижение на выборах от Демократической партии.
REUTERS
Видео с заявлением Обамы опубликовано на сайте кампании Клинтон, сообщает РБК.
"Я знаю, насколько тяжелой может быть эта работа. Именно поэтому я знаю, насколько хороша в ней будет Хиллари", - сказал он.
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Обама подчеркнул, что не думает, что существуют люди, столь же подходящие на должность президента, как Хиллари Клинтон. Он добавил, что не может дождаться начала участия в ее кампании.
Обама присоединится к кампании Клинтон уже на следующей неделе, когда она будет вести кампанию в штате Висконсин, пишет пишет The Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
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