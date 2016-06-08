Клинтон опередила Сандерса на праймериз в Нью-Джерси

Об этом в среду, 8 июня, сообщает Дождь со ссылкой на Fox News.

По предварительным данным, за Клинтон выступили 54,3% избирателей, за Сандерса — 45,7%. На праймериз в Нью-Джерси разыгрываются голоса 142 делегатов, необходимые участникам предвыборной гонки для выдвижения в кандидаты в президенты от Демократической партии.

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Праймериз также проходят в Нью-Мексико, Северной, Южной Дакоте и Калифорнии, в которой разыгрываются голоса 546 делегатов.

Накануне агентство Associated Press заявило о том, что Клинтон набрала достаточно голосов, чтобы стать кандидатом в президенты от демократов. Согласно данным агентства, Клинтон по итогам праймериз получила поддержку необходимых для выдвижения 2383 делегатов.

Однако в штабе Берни Сандерса опротестовали эти заявления, отметив, что Associated Press засчитало в пользу Клинтон голоса «суперделегатов», которые еще могут изменить свое решение по поводу поддерживаемой кандидатуры.