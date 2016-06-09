Военные остановили учения из-за вторжения в территориальные воды Швеции иностранной подлодки
16:19, 09 июня 2016Мир
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Шведские военные приостановили военно-морские учения вблизи Стокгольма из-за вторжения субмарины.
REUTERS
Об этом сообщил представитель Вооруженных сил Швеции Йеспер Тенгрот, передает Еспресо.TV со ссылкой на The Local.
"Мы приостановили тренировки, поскольку есть основания считать, что была неизвестная подводная активность", - сказал он.
По словам Тенгрота, военные начали наблюдение за морским пространством в этом районе и были посланы водолазы, чтобы исследовать территорию.
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"Следы были найдены на морском дне. Но не было ничего такого, что могло быть связано с этими показаниями", - сказал он.
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