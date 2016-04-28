В ООН предупредили о вероятности провала перемирия в Сирии
09:12, 28 апреля 2016Мир
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Специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура обратился к России и США с призывом спасти переговоры о мирном урегулировании сирийского конфликта.
REUTERS
По его словам, режим прекращения огня, который ввели с февраля, "едва живой", передает Би-би-си.
Де Мистура считает, что перемирие может "провалиться в любую минуту".
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В связи с этим дипломат предложил Москве и Вашингтону немедленно принять меры "на высшем уровне", которые позволили бы поддержать режим прекращения огня и оживить переговоры.
В последние дни в Сирии продолжается эскалация военных действий.
Напомним, ранее США согласовали с Россией новую, 24-часовую систему мониторинга режима прекращения огня в Сирии, а также предложили Москве разграничить территории страны, свободные от ведения боевых действий.
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