В ООН предупредили о вероятности провала перемирия в Сирии

По его словам, режим прекращения огня, который ввели с февраля, "едва живой", передает Би-би-си.

Де Мистура считает, что перемирие может "провалиться в любую минуту".

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В связи с этим дипломат предложил Москве и Вашингтону немедленно принять меры "на высшем уровне", которые позволили бы поддержать режим прекращения огня и оживить переговоры.

В последние дни в Сирии продолжается эскалация военных действий.

Напомним, ранее США согласовали с Россией новую, 24-часовую систему мониторинга режима прекращения огня в Сирии, а также предложили Москве разграничить территории страны, свободные от ведения боевых действий.