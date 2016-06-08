США развернут в Средиземном море авианосцы, чтобы уравновесить военную активность России

ТакВашингтон, по словам должностных лиц американского флота, стремится уравновесить военную активность России и ускорить борьбу против "Исламского государства", передает РБК со ссылкой на Reuters.

"Гарри Трумэн" передаст дежурство идущему в Персидский залив "Дуайту Эйзенхауэру", который в свою очередь позволит первому кораблю вернутся в США после восьмимесячного похода, рассказал Reuters собеседник на борту "Трумэна".

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Этот шаг ВМС США совпадет с военными учениями НАТО в Восточной Европе и Турции, добавил агентству высокопоставленный источник в Пентагоне.

По словам представителя Европейского командования капитана Дэнни Эрнандеса, "продолжение похода "Трумэна" и его движение в европейский театр вместе с подключением ударной группы "Эйзенхауэра" будет способствовать ухудшению положения ИГИЛ и целому ряду соответствующих преимуществ".

Эрнандес также отметил, что развертывание авианосцев имеет целью способствовать таким операциям как "Атлантическая решимость" (Operation Atlantic Resolve).

Напомним, 6 июня эсминец ВМС США Porter вошел в акваторию Черного моря в поддержку операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость").