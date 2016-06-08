США развернут в Средиземном море авианосцы, чтобы уравновесить военную активность России
Военно-морские силы США будут представлены в Средиземном море двумя авианосцами — "Гарри Трумэном" и "Дуайтом Эйзенхауэром" — в преддверии саммита в Варшаве 8–9 июля.
ТакВашингтон, по словам должностных лиц американского флота, стремится уравновесить военную активность России и ускорить борьбу против "Исламского государства", передает РБК со ссылкой на Reuters.
"Гарри Трумэн" передаст дежурство идущему в Персидский залив "Дуайту Эйзенхауэру", который в свою очередь позволит первому кораблю вернутся в США после восьмимесячного похода, рассказал Reuters собеседник на борту "Трумэна".
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Этот шаг ВМС США совпадет с военными учениями НАТО в Восточной Европе и Турции, добавил агентству высокопоставленный источник в Пентагоне.
По словам представителя Европейского командования капитана Дэнни Эрнандеса, "продолжение похода "Трумэна" и его движение в европейский театр вместе с подключением ударной группы "Эйзенхауэра" будет способствовать ухудшению положения ИГИЛ и целому ряду соответствующих преимуществ".
Эрнандес также отметил, что развертывание авианосцев имеет целью способствовать таким операциям как "Атлантическая решимость" (Operation Atlantic Resolve).
Напомним, 6 июня эсминец ВМС США Porter вошел в акваторию Черного моря в поддержку операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость").