В Иордании отметили 100-летие Великого арабского восстания (фоторепортаж)

Празднование сопровождалось военным парадом с участием пехоты, авиации, конницы и военных подразделений на верблюдах, а также торжественными стрельбами. Принимал парад король Иордании Абдулла II ибн Хусейн. Также в мероприятиях принимал участие новоназначенный премьер-министр Иордании Хани Мулки.

Официально датой начала арабского восстания принято считать 5 июня 1916 года. Уже 8 июня этого же года шериф Хусейн ибн Али объявил о начале восстания с целью обеспечения независимости от правящей турецкой Османской империи и создания единого арабского государства, охватывающего территорию от Алеппо в Сирии до Адена в Йемене.

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В течение 1917-1918 годов союзники заняли ближневосточные владения Османской империи: Сирия и Ливан перешли под контроль Франции, Палестина, Иордания и Ирак - Великобритании; на западе Аравийского полуострова при поддержке англичан образовались независимые государства: Хиджаз, Неджд, Асир и Йемен. Впоследствии Хиджаз и Асир вошли в состав Саудовской Аравии.

Восстание продолжалось чуть более двух лет и завершилось, когда 1 октября 1918 року арабская армия заняла Дамаск.

Арабская революция проходила при активной поддержке Великобритании. Наиболее известным лицом этой кампании стал британский солдат и писатель Томас Эдвард Лоуренс, более известный как Лоуренс Аравийский, который был горячим сторонником образования самостоятельного арабского государства.

Как сообщал УНИАН, вчера в Италии военным парадом отметили 70-летие образования республики.