Москва не согласна с двумя пунктами плана ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) представила России план урегулирования конфликта в Южной Осетии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Москве сообщил председательствующий в ОБСЕ министр иностранных дел Финляндии Александер СТУББ.

По его словам, план состоит из четырех пунктов: прекращение огня, обеспечение доступа гуманитарных организаций в зону конфликта, отказ от воинствующей риторики, а также вывод всех военных подразделений и возвращение ситуации в то состояние, в котором она была до начала конфликта.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил о том, что для Москвы неприемлемыми являются два пункта из этого плана. По словам российского министра, говорить о прекращении огня между двумя сторонами можно лишь в том случае, если конфликтующие стороны собираются строить доверительные отношения.

«Никакого доверия к руководству Грузии у нас нет», - сказал С.ЛАВРОВ. «Мы убеждены, что агрессор должен покинуть территорию, которую он попытался захватить», - добавил он.

С.ЛАВРОВ также отметил, что неприемлемым для России является и возвращение ситуации к состоянию до конфликта, поскольку это предполагало бы сохранение в Южной Осетии не только российских, но и грузинских миротворцев, которые, по словам российского министра, опозорили это звание, открыв огонь по своим российским коллегам.