Меркель предостерегла лидеров Турции от критики решения о признании геноцида армян

"Законодатели нижней палаты немецкого парламента избраны свободно, без всяких исключений, а обвинения и заявления турецкой стороны – непонятные...С принятием резолюции стало понятно, что существует разница во взглядах между большинством Бундестага и турецкой стороной", – заявила Ангела Меркель, передает радио "Свобода".

Она добавила, что будет настаивать на прямых переговорах между Турцией и Арменией по этому поводу. Германия также пригласила турецкого поверенного в делах МИД обсудить вопрос.

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Голосование в нижней палате Бундестага 2 июня разозлило Турцию, которая отказывается называть геноцидом убийство по меньшей мере миллиона армян христианской веры во время Первой мировой войны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил немцев в "лицемерии" и в режиме "собственной истории" ХХ века. Эрдоган также заявил, что кровь немецких законодателей турецкого происхождения, которые голосовали за резолюцию, надо проверить на факт "какими турками они есть".

После голосования 2 июня Германия стала 23-й страной, которая признала массовые убийства армян геноцидом.