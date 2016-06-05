Эрдоган пригрозил убрать "барьеры" для проблем Европы из-за "армянского вопроса"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Эрдоган сделал такое заявление 4 июня - после того, как ранее на этой неделе немецкий парламент принял резолюцию, в которой эти события определены как геноцид.

«Или мы находим справедливое решение наших проблем, или Турция перестанет быть барьером для проблем Европы», - подчеркнул Эрдоган, имея в виду соглашение Турции с Евросоюзом, направленное на борьбу с потоком мигрантов в Европу.

Читайте такжеТурция: "Историческая ошибка" Германии не ухудшит отношения Берлина с Анкарой

Значительная часть историков и некоторые страны мира признали массовые убийства и депортации в 1,5 миллиона армян турками-османами за геноцид. Турция отрицает такие обвинения и утверждает, что количество армянских жертв намного меньше. Также в Турции считают, что причиной смертей были общественные беспорядки, а не спланированные усилия правительства Османской империи по уничтожению христианского меньшинства.