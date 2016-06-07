Страны НАТО начинают крупнейшие военные учения в Восточной Европе со времен холодной войны - The Guardian

Об этом пишет Алекс Дьювал Смит в статье "Страны НАТО начинают крупнейшие военные учения в Восточной Европе со времен холодной войны", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

В Польше начались самые масштабные военные учения в Восточной Европе после окончания холодной войны. НАТО и страны-партнеры стремятся продемонстрировать силу из-за опасений по поводу действий России.

Страны-члены НАТО приветствовали 10-дневные военные учения с участием 31 000 военнослужащих и тысяч автомобилей из 24 стран. Но военные эксперты предупреждают, что любая неудача может спровоцировать наступательную реакцию со стороны Москвы.

Военный атташе представительства в Варшаве сказал, что "самым ужасным сценарием" учений "Анаконда-2016" может стать "несчастный случай, просчет, который русские истолкуют, или решат истолковать, как наступательные действия".

Российские истребители регулярно нарушают воздушное пространство скандинавских стран, а в апреле они "кружили" над военным кораблем США "Дональд Кук" в Балтийском море.

Учения, которые американские и польские чиновники официально начали недалеко от Варшавы, станут испытанием того, насколько хорошо войска альянса смогут сотрудничать в случае военной, химической и кибер-угрозы.

Это самые масштабные учения иностранных союзных войск в Польше в мирное время. Впервые, с момента вторжения нацистов в оккупированную Советским Союзом Польшу 22 июня 1941 года, немецкие танки пересекут страну с запада на восток.

Читайте также"Анаконда-2016": в Польше стартовали военные учения с участием "ЛитПолУкрбриг" (фоторепортаж)

В учениях под командованием польского генерал-лейтенанта Марека Томашицкого задействовано 14 000 американских военнослужащих, 12 000 польских, 800 – из Великобритании и военнослужащие из других стран, не входящих в НАТО.

Во время заявленных многонациональных операций пройдет выброска 1130 парашютистов (в том числе 500 американских и 230 британских солдат) над северным польским городом Торунь во вторник, инженеры построят мост для перевозки 300 транспортных средств через реку Висла, и в ночное время состоится "штурм" с участием 35 вертолетов.

Марцин Заборовский, польский военный аналитик Центра анализа европейской политики в Варшаве, сказал: "Польша считает учения успокаивающей мерой со стороны США и НАТО. Потребность стран Центральной и Восточной Европы в защите вполне реальна. Масштаб и численность "Анаконды" не сравнится с российскими учениями, которые проходят постоянно, по ту сторону границы".

Читайте такжеВ России уверяют, что диалог с НАТО идет на уровне послов, но "есть дефицит взаимного доверия"

Но Заборовский также признал, что фон вокруг учений очень "напряженный, и могут произойти несчастные случаи".

"Анаконда-2016" – это прелюдия к саммиту НАТО в Варшаве 8-9 июля, на котором, как ожидается, будет принято решение о размещении значительного количества войск и техники в Польше и странах Балтии.

Учения проходят спустя несколько недель после того, как США включили мощный щит ПРО на базе в Девеселу (Румыния). Это часть "защитного зонтика", который Вашингтон хочет растянуть от Гренландии до Азорских островов.

В прошлом месяце начались строительные работы на аналогичной базе ПРО в Редзиково, деревне на севере Польши.

Учения проходят в непростое время для польской армии. После того, как в октябре прошлого года к власти пришла националистская партия "Право и справедливость", четверть генералов страны была уволена или отправлена в вынужденную отставку.

Сокращения генералитета оказались настолько суровыми, что недавно польские вооруженные силы осознали, что не способны отправить генерала в многонациональный командный центр НАТО в Щецине.

Инсайдеры говорят, что боевой дух упал до рекордно низкого уровня с момента назначения Антони Мачеревича на пост министра обороны.

Профессиональные солдаты особенно обеспокоены отсутствием ясности в вопросе о создании и роли 17-бригады территориальной армии, собранной из 35 000 членов стрелковых клубов Польши и военизированных формирований. Есть опасения, что некоторые из них связаны со склонными к расизму футбольными хулиганами страны. Две добровольческих бригады должны помогать профессиональной польской армии во время проведения учений "Анаконда".

Из военных источников "The Guardian" стало известно, что политики мало обсуждали долгосрочное видение добровольческих формирований, которые полномочный министр Гжегож Квасняк назвал "пятой силой после сухопутных, морских, воздушных и специальных сил".

Эксперт по западной обороне подтвердил, что существует обеспокоенность по поводу вмешательства государства в структуру польской армии. "Польшу высоко ценят на международном уровне. За последние 15 лет, они потратили много денег и создали одну из лучших армий в регионе. Они понесли большие жертвы в Афганистане, потеряли 40 солдат. Неясно, что правительство хочет улучшать", - сказал он.