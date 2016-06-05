"Атлантическая решимость": ракетный эсминец ВМС США Porter войдет в Черное море

Так США продолжают демонстрировать свою приверженность коллективной безопасности союзников по НАТО и поддержки партнеров в Европе, передает РБК со ссылкой на сайт Шестого флота США.

Отмечается, что Porter совершит "заходы в порты и двусторонние учения с ВМС партнеров". Операция в Черном море "направлена на улучшение морской безопасности, стабильности, готовности, а также повышение морского потенциала с союзниками и партнерами".

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"Porter, постоянно дислоцированной на базе Рота в Испании, совершает рутинный патруль вместе с союзниками и партнерами <...> для улучшения безопасности и стабильности в черноморском регионе", — подчеркивается в сообщении.

Эсминец США войдет в Черном море в соответствии с Конвенцией Монтре, согласно которой корабли нечерноморских государств могут находиться там 21 сутки.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что будущее присутствие многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше будет "четким сигналом" того, что атака на одну страну вызовет реакцию всего Альянса.