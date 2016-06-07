Последними странами, которые посетит Обама в роли президента США, станут Польша и Испания

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Белый дом.

Этот визит должен стать последним визитом Обамы на посту президента США.

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В Варшаву Обама прибудет 7 июля, чтобы принять участие в саммите НАТО, который пройдет здесь 7-8 июля. После этого американский президент поедет в Испанию.

По сообщению Белого дома, для Обамы это станет «пятым и последним саммитом лидеров НАТО».

Ожидается, что во время саммита будет принято решение об увеличении присутствия войск НАТО на восточных границах альянса, против чего выступает Россия.

Президент Польши Анджей Дуда сообщал, что базирование войск НАТО в Центральной Европе станет приоритетным вопросом саммита.