В Испании столкнулись автобус и грузовик: двое погибли, 49 – травмированы

01:49, 06 июня 2016
Мир
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В Испании в результате столкновения автобуса и грузовика погибли два человека, 49 – получили травмы.

Strike Informer

Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на El Pais.

Как отмечается, ДТП произошло в муниципалитете Монторо (провинция Кордова).

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В автобусе находились пассажиры разных стран: 31 марроканец, 16 испанцев, а также колумбиец, эквадорец и американец.

Авария произошла, когда водитель грузовика остановился в связи с технической неполадкой и включил аварийную сигнализацию. В свою очередь, водитель автобуса не заметил этого, из-за чего произошло столкновение.

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