В Испании столкнулись автобус и грузовик: двое погибли, 49 – травмированы
01:49, 06 июня 2016Мир
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В Испании в результате столкновения автобуса и грузовика погибли два человека, 49 – получили травмы.
ДТП произошло в муниципалитете Монторо / Strike Informer
Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на El Pais.
Как отмечается, ДТП произошло в муниципалитете Монторо (провинция Кордова).
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В автобусе находились пассажиры разных стран: 31 марроканец, 16 испанцев, а также колумбиец, эквадорец и американец.
Авария произошла, когда водитель грузовика остановился в связи с технической неполадкой и включил аварийную сигнализацию. В свою очередь, водитель автобуса не заметил этого, из-за чего произошло столкновение.
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