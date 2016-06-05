В Швейцарии проходит референдум о гарантированном для всех жителей страны пособии

Несмотря на внешнюю привлекательность этой идеи, большинство граждан в ходе голосования, как ожидается, выскажутся "против", последовав призывам правительства и большинства членов парламента, передает ТАСС.

Оппоненты гарантированного пособия предупреждают о том, что потребуется увеличить налоги для того, чтобы изыскать более 200 млрд франков на выплаты БОД. Поэтому под угрозу может быть поставлена нынешняя система социального страхования, ослабнет мотивация к труду у людей с низкими доходами.

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На референдум в Швейцарии вынесены в общей сложности пять вопросов. Помимо БОД, это поправки в закон о беженцах, которые нацелены на ускорение процедуры рассмотрения заявок на предоставление убежища, а также поправки в законодательство об искусственном оплодотворении, разрешающие генетическую диагностику до рождения ребенка.

На голосование поставлены, кроме того, две общественные инициативы: одна из них требует от государства не извлекать выгоду из предоставления услуг гражданам, а вторая предлагает все средства, полученные от взимания налога на транспорт направлять на улучшение организации дорожного движения и не рассматривать автомобилистов в качестве "дойных коров". Сейчас на эти цели расходуется только половина поступлений, а оставшаяся часть идет на другие нужды государства.