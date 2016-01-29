В этом году только из Турции в Европу прибудет около 1 миллиона беженцев - Frontex

Об этом заявил глава Агентства по охране внешних границ ЕС Frontex Фабрис Леггери в интервью изданию Der Spiegel, сокращенная версия которого обнародована в пятницу, 29 января, передает Deutsche Welle.

По словам Леггери, причиной потока беженцев остается, в частности, гражданская война в Сирии. "Не следует питать иллюзий: пока в Сирии продолжаются убийства, беженцы будут прибывать. Было бы достижением, если бы удалось бы удерживать их количество стабильным", - приводит слова чиновника агентство dpa.

"Несмотря на плохие погодные условия, ежедневно в Грецию прибывают от 2 до 3 тысяч человек. Это все таки 1 миллион в течение года, я математику знаю", - подчеркнул Леггери.

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Вместе с тем он раскритиковал недостаточные действия Турции для уменьшения наплыва беженцев. "Турции следует несколько усложнить бизнес контрабандистам. Это - организованные преступники, и турецкая полиция обязана и имеет возможность положить конец их деятельности". На фоне этого критическим минимумом является предоставление со стороны Турции информации о беженцах, к примеру сколько их и откуда они, пояснил Легерри.