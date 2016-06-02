Германия поддерживает проведение заседания Совета НАТО-Россия до саммита Альянса в Варшаве – Меркель
15:59, 02 июня 2016Мир
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Германия поддерживает проведение заседания Совета НАТО - Россия до саммита Альянса, который пройдет 8-9 июля в Варшаве.
REUTERS
Об этом в Берлине на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции сказала канцлер Германии Ангела Меркель, передает собственный корреспондент УНИАН.
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«Мы сказали сегодня, что было бы желательно провести еще одно заседание Совета Россия - НАТО до саммита в Варшаве», - заявила Меркель.
По словам канцлера, Германия всегда поддерживала основополагающий акт между НАТО и РФ. «Мы считаем, что это – важный документ, который мы хотим заполнить жизнью, мы не будем его нарушать», - подчеркнула она.
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