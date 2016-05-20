Германия и Франция выступают за проведение еще одного заседания Совета НАТО-Россия

Об этом в четверг, 19 мая, в Брюсселе, где проходит двухдневная встреча глав МИД стран-членов НАТО, заявили министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и его французский коллега Жан-Марк Эро, передает Deutsche Welle.

По словам Штайнмайера, заседание Совета НАТО-Россия можно использовать для того, чтобы разъяснить Москве решения, которые Альянс планирует принять во время саммита в Варшаве, "чтобы не оставлять никого в неведении".

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"Нам следует разговаривать с Россией откровенно, чтобы не было никаких двусмысленностей относительно наших намерений. А мы намерены усилить общую безопасность и бороться против терроризма", - сказал Эро, которого цитирует агентство dpa.

Как сообщал УНИАН, государственный секретарь США Джон Керри заявляет, что НАТО не вернется до тех отношений с Россией, какими они были раньше, до выполнения Минских договоренностей в полном объеме.