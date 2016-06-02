У Путина "не знают" об усилении группировки российских войск на границе с Беларусью

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков сказал журналистам в Москве.

"Мне об этом ничего не известно. Но, знаете, говорить об усилении какой-то группировки на границе с Белорусссией - это было бы, наверное, сильным преувеличением. Наверняка мои коллеги в Министерстве обороны смогут объяснить вам передвижения тех или иных подразделений. Но сама постановка вопроса - усиление на границе с Белоруссией - мне кажется абсурдной", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, принимал ли президент РФ Владимир Путин какие-либо решения по этому поводу.

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Как сообщал УНИАН, по информации российских СМИ, Россия, по некоторым данным, стягивает войска к белорусской границе. Об этом сообщает группа волонтеров, занимавшихся расследованиями о ситуации в Крыму, на Донбассе и в Сирии.

Вывод о переброске вооруженных сил сделан на основе анализа социальных сетей. Из открытых источников специалисты выяснили, что в Брянской области должны в ближайшее время появиться два военных объекта. На днях в Клинцы из Екатеринбурга на постоянную дислокацию перевели 28-ю отдельную мотострелковую бригаду. Фотографии эшелонов с военной техникой выкладывали местные жители. Переброска должна завершиться к октябрю, утверждает портал InformNapalm.

Как сообщает NEWSru.com со ссылкой на волонтеров, "значительный боевой опыт уральская бригада получила в ходе российской военной агрессии против Украины и Сирии". После передислокации возрастает угроза "крымского сценария" в Беларуси. В Минске информацию о стягивании российских войск к границе комментировать отказались.

Реакции от российского Министерства обороны пока не было.

В Минобороны РФ в период активных боевых действий на Донбассе заявляли о переброске подразделений к границе с Беларусью и Украиной.