В Эль-Фаллудже разбился иракский самолет-разведчик

Иракский город Эль-Фаллуджа на данный момент занимают боевики "Исламского государства", передает РБК со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

Читайте такжеОсвобождение Эль-Фаллуджи от ИГИЛ: Флаг Ирака водружен на южных окраинах города

Там проходят ожесточенные бои между иракской армией и террористами. Телеканал уточняет, что в первые дни боев погибли около 130 иракских военнослужащих. По некоторым данным, до 50 тысяч гражданских лиц не могут покинуть город.

С сентября 2015 года в Эль-Фаллуджу не поставляется гуманитарная помощь. Жителям города приходится пить загрязненную воду из реки Евфрат и питаться кормом для животных, отмечает "Аль-Джазира".

Как сообщал УНИАН, 30 мая иракские военные начали штурм города Эль-Фаллуджа.