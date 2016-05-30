Иракские военные начали штурм захваченного "Исламским государством" города Эль-Фаллуджа (фото)

По данным военного командования Ирака, в понедельник правительственные войска вошли в Эль-Фаллуджу, сообщает Euronews. По данным иракской разведки, в городе остаются от 500 до 700 террористов.

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Духовный лидер шиитов Ирака аятолла Али ас-Систани призвал иракских военных защитить мирных жителей. Он отметил, что "спасение невинных людей от опасности важнее, чем победа над противником".

Как сообщал УНИАН, на улицах осажденного правительственными силами Ирака города Эль-Фаллуджа в 40 милях на запад от Багдада появились "эскадроны смерти" ИГИЛ.