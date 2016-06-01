Исчезновение самолета EgyptAir: в Средиземном море зафиксировали возможный сигнал "черных ящиков"

Об сообщили в Министерстве гражданской авиации Египта, передает РБК со ссылкой на AP.

Как передает агентство, ведомство ссылается на заявление комитета по расследованию авиакатастрофы, в котором уточняется, что сигнал обнаружило судно "Лаплас". В нем также указывается, что к поисковой операции до конца этой недели присоединиться еще один корабль — "Джон Летбридж", связанный с поисковой компанией Deep Ocean Search.

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Зона поисков обломков самолета и его черных ящиков была сокращены до пятикилометровой области в Средиземном море.

Как сообщал УНИАН, самолет A320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс из Парижа в Каир, потерпел крушение рано утром 19 мая. Самолет, на борту которого находилось 66 человек,упал в Средиземное море.

По предварительным данным, перед тем, как самолет потерял высоту, на его борту возникло задымление. Что стало причиной задымления, не установлено.