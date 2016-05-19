Исчезновение рейса A320 EgyptAir: На борту самолета находились сотрудники спецслужб Египта
На борту пропавшего самолета рейса A320 EgyptAir находились сотрудники спецслужб Египта.
Такое заявление сделал министр гражданской авиации страны Египта Шериф Фатхи, сообщает ТАСС.
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Отмечается, что власти Египта по-прежнему считают самолет пропавшим безвести.
"Рассматриваются все версии, включая возможность теракта, но сейчас главное - найти обломки лайнера", - заявил министр гражданской авиации .
Как сообщал УНИАН, самолет A320, принадлежащий египетской авиакомпании EgyptAir, исчез с экранов радаров. На борту были 66 человек.
Авиакомпания уточнила также, что самолет пропал на высоте около 11 километров в 2:45 по местному времени, после того, как вошел в воздушное пространство Египта на 10 миль. В настоящее время чрезвычайные службы заняты поиском самолета, к поискам подключилась авиация ВВС Египта. Был создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители всех авиаслужб. В связи с инцидентом министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи экстренно прервал визит в Саудовскую Аравию и вернулся в Египет.