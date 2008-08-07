Китай ради безопасности Олимпиады закрыл границу с Киргизией

Китай закрыл международные пропускные пункты на границе с Киргизией с 7 августа до сентября 2008 года. Это решение было принято в связи с проведением в столице Китая Пекине Олимпийских игр, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Китая в Бишкеке.

Пункты пропуска "Иркештам" и "Торугарт" закрыты с целью обеспечения безопасности Олимпиады-2008.

Ранее в 2008 году Китай уже закрывал границу с Киргизией с 5 по 10 февраля в связи с празднованием восточного Нового года, а также с 29 апреля по 4 мая в связи с празднованием Дня трудящихся.