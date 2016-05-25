Журналист: на встречу ГРУшников в московском аэропорту пустили только прокремлевские СМИ

"Не знаю, что там в Борисполе. А у нас в спецтерминал Внуково на встречу вернувшихся Ерофеева и Александрова пустили только Рашу тудей, Первый Канал и НТВ. И то - вопросов задавать не разрешили, только сделать безмолвный подсьем. Из родственников (да и в целом) на встречу приехали одни жены", - написал Павел Каныгин.

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Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ, Путин пока не планирует встречу с российскими спецназовцами.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о помиловании осужденных российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Это позволило осуществить возвращение в Украину Надежды Савченко.