Прокремлевские СМИ опубликовали первые кадры ГРУшников Александрова и Ерофеева в Москве
15:41, 25 мая 2016Мир
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В сети появились первые кадры ГРУшников Александрова и Ерофеева, которые возвратились из Украины в Москву.
Александрова и Ерофеева встретили родственники / MFinoshina_RT
Соответствующие кадры опубликовали прокремлевские СМИ.
ГРУшников встретили родственники и журналисты в аэропорту "Внуково-2".
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, Путин пока не планирует встречу с российскими спецназовцами, передает "Газета.Ru".
Скриншот: MFinoshina_RT
Фото: Оксана Соколовская / Facebook
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