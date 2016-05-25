Прокремлевские СМИ опубликовали первые кадры ГРУшников Александрова и Ерофеева в Москве

15:41, 25 мая 2016
Мир
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В сети появились первые кадры ГРУшников Александрова и Ерофеева, которые возвратились из Украины в Москву.

ГРУшники / MFinoshina_RT

Соответствующие кадры опубликовали прокремлевские СМИ.

ГРУшников встретили родственники и журналисты в аэропорту "Внуково-2".

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, Путин пока не планирует встречу с российскими спецназовцами, передает "Газета.Ru".

ГРУшники / MFinoshina_RT

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