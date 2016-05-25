Лавров рассказал, что думает Кремль о самостоятельности Евросоюза

Такое мнение высказал в интервью венгерской газете Magyar Nemzet министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РБК. Он заявил, что Кремль "немного переоценил самостоятельность". То, что страны ЕС и США выступили с совсместной позицией против российской агрессии в Украине и ввели санкции, по его мнению, свидетельствует о том, что "Евросоюз зависит с политической и экономической точек зрения Вашингтона".

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Также российский министр не упустил шанс прокомментировать санкции, введенные против РФ за аннексию Крыма. Он сичтает, что эти санкции наносят ущерб прежде всего станам-членам ЕС.

Межу тем, российский дипломат выразил надежду, что Россия и страны ЕС смогут снова "перейти к сотрудничеству".

Напомним, 20 мая Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников Евросоюза сообщил, что страны ЕС договорились продлить введенные в отношении России санкции еще на полгода.