Четверо турецких военных погибли в результате взрыва бомбы
04:34, 25 мая 2016Мир
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В Турции погибли четверо военнослужащих в связи со взрывом бомбы.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Трагедия произошла в турецкой провинции Ван. В организации взрыва подозревают боевиков Рабочей партии Курдистана.
В результате взрыва ранения получили еще четверо солдат.
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"Четверо турецких солдат были убиты и еще четверо получили ранения во вторник от взрыва бомбы на обочине дороги", - пишет издание.
При этом издание отмечает, что Рабочая партия Курдистана противостоит правительственным войскам уже более 30 лет и требует автономии.
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