Четверо турецких военных погибли в результате взрыва бомбы

Об этом сообщает Reuters.

Трагедия произошла в турецкой провинции Ван. В организации взрыва подозревают боевиков Рабочей партии Курдистана.

В результате взрыва ранения получили еще четверо солдат.

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"Четверо турецких солдат были убиты и еще четверо получили ранения во вторник от взрыва бомбы на обочине дороги", - пишет издание.

При этом издание отмечает, что Рабочая партия Курдистана противостоит правительственным войскам уже более 30 лет и требует автономии.