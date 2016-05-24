Вооруженные силы Афганистана заявили о ликвидации "теневого лидера" талибов
19:41, 24 мая 2016Мир
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Вооруженные силы Афганистана ликвидировали «теневого» лидера радикального движения «Талибан» муллу Музамеля в провинции Гильменд.
REUTERS
Об этом заявил пресс-секретарь губернатора провинции Обар Звак, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
«Он был ранен и позже скончался от полученных травм», - сообщил он.
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По его словам, Музамель был ликвидирован вместе с двумя командирами боевиков во время специальной операции. Талибы опровергли данную информацию.
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