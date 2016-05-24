Путин опозорился на мировых финансовых рынках - Die Welt

Об этом пишет Хольгер Цшепиц в статье "Путин опозорился на мировых финансовых рынках", опубликованной Die Welt.

Разумеется, Владимир Путин не так представлял себе возвращение своей страны на финансовый рынок. Три месяца назад Кремль торжественно объявил о том, что выходит на мировой рынок капитала и намерен продавать новые государственные облигации. Гиганты с Уолл-стрит, европейские институты и китайские кредиторы – все банки выстроятся в очередь ради сделки.

Впервые с момента введения западных санкций, десятилетние ценные бумаги будут продаваться в долларах. Таким образом Путин хотел показать миру, что Россия – это мировая держава и на финансовых рынках, и она может быстро получить необходимый запас долларов.

Но из этого ничего не вышло. В понедельник министерство финансов России застенчиво признало, что ему придется самостоятельно справиться с объявленными продажами долларовых облигаций. Под единым руководством облигации будут проданы только подконтрольному государству банку "ВТБ Капитал".

Опасения из-за "черного списка"

Очевидно, Кремль не смог привлечь ни одного западного банка для осуществления продажи облигаций инвесторам. В феврале, правительство США и Европейский союз предостерегли учреждения от подобных финансовых операций с Россией.

Но официальные санкции не запрещают банкам покупать облигации на аукционах. Россия может заимствовать деньги. Она не включена в список санкций, запрещено сотрудничество с отдельными банковскими учреждениям и компаниями.

Но Путин может использовать эти займы, чтобы поддержать проблемные компании из "черного списка". Так Кремль может обойти санкции.

Россия хотела непременно привлечь западные банки, не только, чтобы бесшумно выпустить ценные бумаги. На самом деле, только такие большие банковские учреждения, как Goldman Sachs, Deutsche Bank & Co., могут на короткое время размещать облигации на миллиарды у инвесторов.

Россия также хотела продемонстрировать, что для западных учреждений сделки с Москвой гораздо более важны, чем геополитические распри их стран. Попытка передать такое послание с треском провалилась. Западные банки опасаются возможных дополнительных миллиардных штрафов от контролирующих органов.

Путин также вынужден заплатить высокую цену за собственную инициативу. По данным агентства Bloomberg, для того, чтобы ВТБ когда-нибудь мог разместить облигации, Кремль предлагает банковский процент от 4,65 до 4,9% за десятилетние долларовые облигации. Надбавка за риск в казначейских облигациях США составляет колоссальных 2,56%, но в 2013 году среди крупных долларовых облигаций уплате подлежали только 1,9%.

Спад, вероятно, продолжится

Россия должна предложить потенциальным инвесторам больше, чем Колумбия и почти столько же, как Бразилия. Об этом Кремль даже не может мечтать. Хотя рубль и цены на фондовой бирже в Москве значительно восстановились после того, как достигли своих минимумов.

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15% обеспечили российской бирже место среди мировых стран с большими доходами в этом году. Рубль вновь укрепился по отношению к доллару почти на 10%.

То, что Россия пытается ускорить продажу облигаций инвесторам, демонстрирует, что Кремль зависит от рынков капитала, и стремится с их помощью покрыть дефицит бюджета. По прогнозам рейтингового агентства Fitch, дефицит бюджета в этом году вырастет до 5% от экономического производства. Это наибольшее снижение с 2010 года. Одна из причин – низкие цены на нефть, наиболее важную статью экспорта страны. В 2016 году экономика, скорее всего, продолжит сокращаться.

Деньги можно найти в России

Продажа также показывает, что, очевидно, есть инвесторы, готовые давать России ссуды в твердой валюте. Одной из причин может быть то, что цена на нефть значительно восстановилась, благодаря чему существенно пополнился золотой запас страны. Вероятность банкротства, которую предсказывали на рынках, снизилась почти вдвое от самого высокого уровня в 17%.

"Похоже, есть интерес со стороны мировых инвесторов", - сказал Сергей Стриго, менеджер в Amundi (агентство Bloomberg). Тем не менее, многим инвесторам будет трудно покупать ценные бумаги напрямую у российского банка ВТБ. "У всех свои правила, посмотрим, кому позволят покупку, а кому нет".

Другие предполагают, что Москва сможет найти другое решение. Крупные российские банки располагают значительными ликвидными средствами в долларах, которые могли бы давать взаймы своему государству на выгодных условиях. Но все же большое возвращение на финансовую арену выглядит по-другому.