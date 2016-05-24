Обама во Вьетнаме посетил обычный ресторан и попробовал фирменную лапшу

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Американский президент за низеньким столиком попробовал традиционную вьетнамскую лапшу вместе с известным шеф-поваром Энтони Бурденом. За ужин на двоих мужчины заплатили всего шесть долларов.

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После трапезы президент США вышел к толпе людей, которые собрались возле ресторана.

Отмечается, что уже второй раз за время визита Обама привлекает к себе большой интерес. Накануне он уже заявил о снятии почти полувекового эмбарго на поставки летального вооружения стране.