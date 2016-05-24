Обама во Вьетнаме посетил обычный ресторан и попробовал фирменную лапшу
03:01, 24 мая 2016Мир
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Президент США Барак Обама в рамках своего визита во Вьетнам посетил обычный ресторан, где попробовал фирменную ханойскую лапшу.
Обама попробовал традиционную вьетнамскую лапшу / фото: twitter.com/Bourdain
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Американский президент за низеньким столиком попробовал традиционную вьетнамскую лапшу вместе с известным шеф-поваром Энтони Бурденом. За ужин на двоих мужчины заплатили всего шесть долларов.
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REUTERS
После трапезы президент США вышел к толпе людей, которые собрались возле ресторана.
Отмечается, что уже второй раз за время визита Обама привлекает к себе большой интерес. Накануне он уже заявил о снятии почти полувекового эмбарго на поставки летального вооружения стране.
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