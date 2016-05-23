Россияне-участники операций в Сирии получат статус ветеранов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий россиянам, принимающим участвие в операциях на территории Сирии.
Об этом говорится на сайте российского правительства.
Согласно документу, статус ветерана боевых действий будет устанавливаться россиянам, направлявшимся для выполнения специальных задач на территории Сирии с 30 сентября 2015 года, отработавшим установленный при направлении срок либо откомандированным досрочно по уважительным причинам.
"На этих граждан будут распространяться меры социальной поддержки, установленные Федеральным законом "О ветеранах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поправки подготовлены Минобороны во исполнение перечня поручений президента РФ Владимира Путина.
Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использовать российские военно-воздушные силы в Сирии.
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Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать военно-воздушные силы только для борьбы с боевиками "Исламского государства".
Напомним, 14 марта на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу Путин распорядился начать вывод основных российских сил из Сирии 15 марта.
Как пояснил Песков, речь идет о начале вывода российской группировки, но летная база в Хмеймиме и военно-морская база Тартусе в Сирии останутся.