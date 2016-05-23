Россияне-участники операций в Сирии получат статус ветеранов

Об этом говорится на сайте российского правительства.

Согласно документу, статус ветерана боевых действий будет устанавливаться россиянам, направлявшимся для выполнения специальных задач на территории Сирии с 30 сентября 2015 года, отработавшим установленный при направлении срок либо откомандированным досрочно по уважительным причинам.

"На этих граждан будут распространяться меры социальной поддержки, установленные Федеральным законом "О ветеранах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поправки подготовлены Минобороны во исполнение перечня поручений президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Совет федерации РФ разрешил использовать российские военно-воздушные силы в Сирии.

Читайте такжеВ Кремле рассказали об "очень гибком" подходе к численности контингента в Сирии

Тогда глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что Россия будет использовать военно-воздушные силы только для борьбы с боевиками "Исламского государства".

Напомним, 14 марта на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу Путин распорядился начать вывод основных российских сил из Сирии 15 марта.

Как пояснил Песков, речь идет о начале вывода российской группировки, но летная база в Хмеймиме и военно-морская база Тартусе в Сирии останутся.