Bellingcat обнародовала видеодоказательства российских атак на гражданские объекты в Сирии

Ролики были сняты в период с 30 сентября 2015 года по 13 марта 2016, пишет Росбалт. Как утверждает Bellingcat, на видео запечатлены моменты российских атак на больницы, школы, рынки, мечети, пекарни, заводы, водную инфраструктуру и прочее.

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Bellingcat описывает все этапы работы над сбором данных, которые включают не только поиск видеороликов, но также уточнение даты и места действия.

Эксперты-волонтеры стараются не только отобрать видео с атаками, а также с записью свидетельств очевидцев и кадры пролетающих российских самолетов, но также подтвердить найденную информацию с помощью данных из других источников.

Целью этой работы Bellingcat называет привлечение внимания к тому, какие последствия для гражданского населения имеют российские бомбардировки в Сирии. Один из членов команды Эрик Толер написал в Twitter, что этот архив — "сокровище для будущих историков и судей".

Как известно, о причастности России к гибели мирных жителей в Сирии в результате бомбежек говорилось неоднократно. В Москве все обвинения отрицают.