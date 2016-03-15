Вывод российской авиации из Сирии (фоторепортаж)

Глава РФ объяснил это тем, что задачи, которые ставились перед военными в Сирии, «в целом выполнены».

Уже 15 марта первая группа российских самолетов покинула сирийскую авиабазу в Хмеймиме, сообщает РБК.

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Самолеты отправились к месту постоянного базирования. Среди них — аэродромы в Ахтубинске в Астраханской области, Балтиморе в Воронежской области, Липецке-2 в Липецкой области и Морозовске в Ростовской области.