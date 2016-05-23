Освобождение Эль-Фаллуджи от ИГИЛ: Армия Ирака начала артобстрел, боевики не дают мирным жителям покинуть город

По данным иракских СМИ, экстремисты используют мирных жителей, которым не удалось покинуть населенный пункт, в качестве живого щита, сообщает ТАСС.

Бомбардировки с воздуха начались еще в воскресенье до официального объявления о начале операции.

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"Самолеты F-16 ВВС Ирака произвели серию ударов в районе Эль-Фаллуджи (62 км к западу от Багдада) на основе данных федеральных служб разведки. В результате были уничтожены фабрика террористов по производству взрывных устройств и два транспортных средства, десятки террористов были ликвидированы", - подчеркивается в сообщении.

Спутниковый телеканал Sky News Arabia проинформировал о продолжении этих налетов и о начале артобстрела.

О том, что боевики не позволяют гражданским покинуть Эль-Фаллуджу, в свою очередь сообщил иракский канал "Ас-Сумария". ДАИШ (арабское название ИГ) сегодня ввели комендантский час", - приводит телестанция слова одного из лидеров местных племен Маджида аль-Хариси. "Они перекрыли все мосты в городе бетонными блоками", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале военной операции по освобождению от боевиков "Исламского государства" города Эль-Фаллуджа, который расположен недалеко от Багдада в иракской провинции Анбар.