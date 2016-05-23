"Час освобождения настал": Ирак начал наступление на захваченный ИГИЛ город Эль-Фаллуджа
07:58, 23 мая 2016Мир
190 0
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале военной операции по освобождению от боевиков "Исламского государства" города Эль-Фаллуджа, который расположен недалеко от Багдада в иракской провинции Анбар.
REUTERS
Об этом аль-Абади написал в своем Twitter, сообщает РБК.
"Час освобождения Эль-Фаллуджи настал. Приблизился момент великой победы, и у ИГ нет другого выбора, кроме как бежать", – написал он.
Читайте такжеПентагон заявил об увеличении численности военных в Ираке
Накануне иракская армия попросила жителей покинуть Эль-Фаллуджи по секретным маршрутам.
Как известно, в конце марта 2016 года иракская армия начала наступление на Мосул, второй по величине город в стране после Багдада, занятый боевиками ИГ летом 2014 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter