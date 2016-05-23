"Час освобождения настал": Ирак начал наступление на захваченный ИГИЛ город Эль-Фаллуджа

Об этом аль-Абади написал в своем Twitter, сообщает РБК.

"Час освобождения Эль-Фаллуджи настал. Приблизился момент великой победы, и у ИГ нет другого выбора, кроме как бежать", – написал он.

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Накануне иракская армия попросила жителей покинуть Эль-Фаллуджи по секретным маршрутам.

Как известно, в конце марта 2016 года иракская армия начала наступление на Мосул, второй по величине город в стране после Багдада, занятый боевиками ИГ летом 2014 года.