Сторонники отстраненной Руссефф требуют отставки и.о. президента Темера

Участники протестных акций недовольны действиями исполняющего обязанности президента Мишела Темера, передает Русская служба Би-Би-Си.

Активисты, требующие отставки Темера, подошли к его резиденции в Сан-Паулу.

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Политик был назначен временно исполняющим обязанности лишь 10 дней назад, но против него уже прошли несколько акций протеста.

В воскресенье правительство пообещало восстановить министерство культуры, которое Темер собирался слить с министерством образования. Этот план вызвал крайне негативную реакцию деятелей культуры.

Кроме того, Темера критикуют и за состав правительства, состоящего сплошь из белых мужчин.