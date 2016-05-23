Сторонники отстраненной Руссефф требуют отставки и.о. президента Темера
Тысячи сторонников отстраненного президента Дилмы Руссефф вышли на улицы Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, заблокировав ряд дорог.
Участники протестных акций недовольны действиями исполняющего обязанности президента Мишела Темера, передает Русская служба Би-Би-Си.
Активисты, требующие отставки Темера, подошли к его резиденции в Сан-Паулу.
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Политик был назначен временно исполняющим обязанности лишь 10 дней назад, но против него уже прошли несколько акций протеста.
В воскресенье правительство пообещало восстановить министерство культуры, которое Темер собирался слить с министерством образования. Этот план вызвал крайне негативную реакцию деятелей культуры.
Кроме того, Темера критикуют и за состав правительства, состоящего сплошь из белых мужчин.