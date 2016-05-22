"Мы собьем этот самолет": на упавшем лайнере EgyptAir была нацарапана надпись с угрозами - NYT

Сотрудники службы безопасности Египта сообщили, что на лайнере А320, упавшем в море в ночь на 19 мая, была нацарапана надпись "Мы собьем этот самолет", передает "Украинская правда" со ссылкой на The New York Times.

Сообщается, что надпись сделали сотрудники каирского аэропорта, являвшиеся сторонником экстремистской группировки "Братья мусульмане", еще несколько лет назад. С тех пор надпись так и не закрасили.

Источники издания отмечают, что в связи со сложной внутриполитической ситуацией, а также терактом на борту российского лайнера в конце прошлого года EgyptAir уволил тех сотрудников, которые были заподозрены в симпатии экстремистам, а также направлял на каждый рейс по два охранника в штатском для обеспечения безопасности.

На борту самолета, летевшего из Парижа в Каир, таких людей было трое. При этом собеседники издания не смогли объяснить, почему охранников было именно трое, а не двое, как это происходит обычно.

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По словам сотрудника авиакомпании, обычно охранники проверяли документы членов экипажа и рабочих зарубежных аэропортов, производивших чистку на борту. При этом они не имеют отношения к проверке багажа, который приносят с собой пассажиры.

Напомним, Airbus А320 авиакомпании EgyptAir, следовавший рейсом MS804 из Парижа в Каир, пропал с радаров над Средиземным морем утром 19 мая. На борту самолета находились 66 человек.