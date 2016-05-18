У стен Госдумы российские оппозиционеры устроили пикеты против гвардии Путина (фото)

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе партии, участники акции по очереди сменяли друг друга с плакатом «Закон о Нацгвардии - путь к опричнине».

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«Мы считаем, что Национальная гвардия - репрессивный и избыточный орган, предназначенный для запугивания оппозиции и несогласных. Нацгвардия никак не поможет установлению правопорядка в том виде, в котором это слово понимается во всем цивилизованном мире. У нас есть свежие примеры вопиющего нарушения правопорядка и норм безопасности граждан - массовая драка на Хованском кладбище и нападение на Алексея Навального и сотрудников ФБК в аэропорту Анапы. Нацгвардия ничем не поможет защите от бандитского произвола», - заявил заместитель председателя московского «Яблока» Григорий Семенов.

По мнению партии, главная цель создания Нацгвардии - усиление полицейского режима внутри страны.

Как сообщал УНИАН, Федеральная служба войск Национальной гвардии была образована 5 апреля указом президента Владимира Путина.