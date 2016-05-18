В ЕС не пустили идеолога "русского мира" (видео)

В аэропорту города Салоники ему сообщили, что по запросу Венгрии ему был запрещен въезд в страны Европейского союза, передает сайт телеканала "Царьград", где Дугин работает главредом.

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"Предлогом к задержанию были якобы введенные санкции Венгрии. Это довольно странно, в последние месяцы я свободно въезжал на территорию Евросоюза", - утверждает пропагандист.

"Меня нет ни в каких официальных санкционных списках. Тем не менее, меня остановили, не дали проехать на Афон, - сообщил Дугин. - Пограничники ссылаются на то, что в 2014 году мне был запрещён въезд в Венгрию. Однако после этого я посещал, например, Италию".

Стоит отметить, что Дугин - известный российский пропагандист, предлагавший властям РФ идеи "евразийства" и "русского мира". Кроме того, он - сторонник оккупационной политики Кремля.