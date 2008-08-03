Куба вряд ли захочет возобновлять военное сотрудничество с Россией

После внезапного закрытия РЛС "Лурдес" на Кубе в 2001 году кубинское руководство не склонно сотрудничать с Россией в военной сфере, считает высокопоставленный кубинский дипломат.

30-31 июня состоялся визит на Кубу секретаря СБ РФ Николая Патрушева, по итогам которого было объявлено, что Россия и Куба намерены восстановить традиционные связи "во всех областях сотрудничества".

"Кубинское руководство готово сотрудничать с Россией в гражданских областях но вряд ли захочет возобновлять военное сотрудничество, особенно после того, что случилось с "Лурдес", - сказал собеседник РИА "Новости".

По словам кубинского дипломата, высшее руководство страны обидело, что решение закрыть базу было принято без учета мнения и без консультаций с Гаваной. "Нас об этом попросту не поставили в известность", - сказал он.

СССР построил Центр радиослежения и перехвата "Лурдес" в пригороде Гаваны в 1964 году для сбора военной информации. Станция могла перехватывать практически все телефонные переговоры и электронные сообщения на большей части территории США, обнаруживать американские подводные лодки и обеспечивать связь российских субмарин с командованием на всем пространстве Западного полушария.

"Лурдес" был важным компонентом стратегического баланса между Россией и США, но присутствие российской военной базы на Кубе вносило определенную напряженность в российско-американские отношения. В июле 2000 года палата представителей конгресса США проголосовала за законопроект, запрещающий реструктуризацию долговых обязательств России до тех пор, пока на территории Кубы действует станция, и в декабре 2001 года радиоэлектронный центр был закрыт.

В послании руководства РФ кубинским коллегам, которое было обнародовано в пятницу кремлевской пресс-службой, речь идет как раз о гражданских сферах. В частности, предлагается "и впредь активнее продвигать взаимодействие в таких областях, как добыча и переработка углеводородного сырья, энергетика, транспорт, информатика, биотехнологии и фармацевтика".