Убийство Немцова: В уголовном деле не оказалось записей с камер на месте преступления и допросов двух очевидцев

В материалах дела об убийстве Бориса Немцова упоминаются три камеры видеонаблюдения, которые должны были зафиксировать покушение, рассказали источники, знакомые с ходом расследования, сообщает РБК.

Так, по словам одного из собеседников, это камеры, которые находятся в начале Большого Москворецкого моста со стороны Васильевского Спуска и размещены на фонарных столбах. Записей с них нет в деле.

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Единственная запись с места убийства, которая есть в деле, была сделана погодной камерой ТВЦ, но она плохого качества. Всего в деле более терабайта видеозаписей.

Отмечается, что ранее про камеры видеонаблюдения, которые могли бы зафиксировать преступление, спрашивал по просьбе адвоката родственников Немцова Вадима Прохорова в официальном обращении к ФСО депутат Госдумы Дмитрий Гудков. ФСО ответила, что территория моста, где был убит оппозиционер, не является охраняемым объектом, и у ФСО нет этих записей.

В ответе также отмечалось, что Следственный комитет произвел выемку «видеозаписи с камер наружного наблюдения ФСО России за период с 0:01 27 февраля по 2:00 28 февраля 2015 года»