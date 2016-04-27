Адвокаты сообщили о новых фигурантах дела об убийстве Немцова

Об этом говорится в ходатайстве, направленном следователю адвокатами Вадимом Прохоровым и Ольгой Михайловой, представляющими интересы дочери Бориса Немцова Жанны, передает РБК.

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В ходатайстве со ссылкой на материалы дела сообщается, что следствие считает причастным к убийству оппозиционного политика офицера батальона Внутренних войск МВД "Север" Руслана Геремеева и его брата Артура Геремеева.

Кроме того, в ходатайстве в качестве причастных к убийству Бориса Немцова лиц указаны командир батальона Внутренних войск МВД "Север" Алибек Делимханов, сотрудник МВД Чечни Асланбек Хатаев, Шамхан Тазабаев, а также родственники Руслана Геремеева - сенатор от Чечни Сулейман Геремеев и начальник РОВД по Шелковскому району Чечни Ваха Геремеев.

"Тем не менее - несмотря на то, что следствием выявлены обстоятельства, указывающие на возможную причастность этих лиц к организации и убийству Немцова - никто из них надлежащим образом не допрошен, в их отношении не проведен исчерпывающий перечень оперативных и следственных действий, а Руслану и Артуру Геремеевым даже не предъявлены обвинения", - отмечается в ходатайстве.