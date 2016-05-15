В Австралии предлагают ввести пожизненный запрет на курение подрастающему поколению

Об этом сообщает The Guardian.

«Очевидно, что курение становится социально неприемлемым в Кливленде», - сообщил Дик.

Предполагается, что подобный запрет приведет к тому, что в будущем люди в штате перестанут курить полностью, отмечает "Газета.ru".

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Недавно австралийский парламент принял законы, запрещающие курение на остановках автобусов и такси, в общественных местах, а также в детских учебных заведениях, оздоровления и отдыха, и у таких заведений, вблизи спортивных площадок и скейт-парков.

Справка УНИАН. Австралия – первая в мире страна, которая приняла жесткие меры по борьбе с курением. Здесь введены значительные налоги, запрет на курение в общественных местах. Кроме того, запрещены брендированные привлекательные упаковки сигарет. Табачная продукция на территории этой страны продается в простых унифицированных пачках. Сигареты там могут покупать только лица старше 18 лет.