В Австралии предлагают ввести пожизненный запрет на курение подрастающему поколению
Министр здравоохранения австралийского штата Квинсленд Кэмерон Дик предложил ввести пожизненный запрет на курение для все рожденных после 2001 года.
Об этом сообщает The Guardian.
«Очевидно, что курение становится социально неприемлемым в Кливленде», - сообщил Дик.
Предполагается, что подобный запрет приведет к тому, что в будущем люди в штате перестанут курить полностью, отмечает "Газета.ru".
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Недавно австралийский парламент принял законы, запрещающие курение на остановках автобусов и такси, в общественных местах, а также в детских учебных заведениях, оздоровления и отдыха, и у таких заведений, вблизи спортивных площадок и скейт-парков.
Справка УНИАН. Австралия – первая в мире страна, которая приняла жесткие меры по борьбе с курением. Здесь введены значительные налоги, запрет на курение в общественных местах. Кроме того, запрещены брендированные привлекательные упаковки сигарет. Табачная продукция на территории этой страны продается в простых унифицированных пачках. Сигареты там могут покупать только лица старше 18 лет.