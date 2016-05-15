Смертники ИГ напали на газовый комплекс под Багдадом: погибли 14 человек, еще более 20 ранены

15:18, 15 мая 2016
Мир
415 0

В результате нападения боевиков экстремисткой организации "Исламское государство" на газоперерабатывающий завод под Багдадом погибли по меньшей мере 14 человек, еще более 20 получили ранения.

REUTERS

Как передает русская служба ВВС, завод расположен в городе Таджи в 27 км севернее Багдада.

Рано утром в воскресенье у заводских ворот был взорван автомобиль, после чего шестеро боевиков с поясами смертников вошли на территорию завода и вступили в столкновение с охраной.

Читайте такжеИГ взяло на себя ответственность за теракты в Ираке, жертвами которых стали 94 человека

Согласно иракским официальным лицам, нападение было отбито с помощью самолетов ВВС Ирака.

Запрещенная во многих странах мира организация "Исламское государство", удерживающая значительные части западного и северного Ирака, совершила в последние недели ряд нападений в Багдаде.

В минувшую среду более 80 человек погибли в разных районах Багдада в результате взрывов трех автомобилей, начиненных взрывчаткой.

Самым кровавым оказался взрыв автомобиля на одном из багдадских рынков в районе, где проживают шииты.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter