Смертники ИГ напали на газовый комплекс под Багдадом: погибли 14 человек, еще более 20 ранены

Как передает русская служба ВВС, завод расположен в городе Таджи в 27 км севернее Багдада.

Рано утром в воскресенье у заводских ворот был взорван автомобиль, после чего шестеро боевиков с поясами смертников вошли на территорию завода и вступили в столкновение с охраной.

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Согласно иракским официальным лицам, нападение было отбито с помощью самолетов ВВС Ирака.

Запрещенная во многих странах мира организация "Исламское государство", удерживающая значительные части западного и северного Ирака, совершила в последние недели ряд нападений в Багдаде.

В минувшую среду более 80 человек погибли в разных районах Багдада в результате взрывов трех автомобилей, начиненных взрывчаткой.

Самым кровавым оказался взрыв автомобиля на одном из багдадских рынков в районе, где проживают шииты.